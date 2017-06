Aantal bruinvissen Oosterschelde neemt weer toe na massale sterfte

Bruinviskalf in de Oosterschelde (foto: Stichting Rugvin)

Motorpech

De bruinvistelling kampte dit jaar met veel tegenslagen. Een dag voor de telling viel er al één boot af. Bij vertrek bleek een andere boot motorpech te hebben en na twee uur varen moest ook een derde boot afhaken vanwege problemen met de motor.

Ondanks de materiaalproblemen zagen de deelnemers 34 bruinvissen, waarvan één pasgeboren kalf en één groter kalf. Ze hebben de meeste dieren gezien vlakbij de kant. Aan de noordzijde van de Oosterschelde zaten de meeste dieren tussen Burghsluis en Zierikzee en aan de zuidzijde tussen de Roompot en Colijnsplaat.

De daadwerkelijke toename in aantallen bruinvissen is wellicht minder groot dan de getelde aantallen doen vermoeden. In één jaar tijd ging het getelde aantal van 25 naar 34, maar vorig jaar waren de weersomstandigheden minder goed dan dit jaar, dus denkt Stichting Rugvin dat dit verschil in weersomstandigheden het verschil in getelde bruinvissen ook deels kan verklaren.

Voedseltekort

Toch ziet de stichting de uitslag van deze telling als een teken dat het aantal bruinvissen toeneemt, ook gezien het feit dat er de bruinviskalfjes werden gezien. Het aantal bruinvissen ging een paar jaar geleden plotseling hard achteruit. Uit onderzoek bleek toen dat voedseltekort de belangrijkste oorzaak was van de sterfte.

