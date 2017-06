Willie Wortel krijgt de ruimte bij waterschap

Uitvinders

Zo krijgen de knappe koppen van het Waterschap de tijd om uitvindingen te doen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de Multiflexmeter. Dat is een grijs kastje dat aan stuwen in kreken of sloten gehangen kan worden. In het kastje zit een sensor, dezelfde als een parkeersensor in een auto, waarmee de hoogte van het water gemeten kan worden.



Belangrijk

De meter is een belangrijke uitvinding, vindt het waterschap. "Omdat vanwege de klimaatverandering de hoogte van het water steeds beter gemonitord moet worden. Ook bespaart het geld omdat de Multiflexmeter de gegevens door kan sturen naar het kantoor van het waterschap en er niet iemand langs hoeft te gaan om de waterhoogte te meten."



Examenopdracht

Bij de ontwikkeling van de Multiflexmeter is ook de samenwerking gezocht met het onderwijs in Zeeland. Leerling met interesse voor techniek konden als examenopdracht meewerken aan de ontwikkeling van de meter.

De komende jaren hoopt het waterschap met meer uitvindingen te komen.