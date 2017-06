Rallycoureur Hoondert zegt Dakar Rally definitief vaarwel

Trekkracht

"Ik heb lang gezocht naar een nieuwe truck", zegt Hoondert. "Ik ben met Renault, Ginaf en Iveco bezig geweest, maar het is uiteindelijk een DAF geworden". De truck is gebouwd door Eimbert Timmermans, een routinier in de rallysport.

Het belangrijkste verschil met de oude truck is de trekkracht. "De vorige had 3100 meter Newtonmeter-koppel (trekkracht). Deze heeft 4600 meter. Als je deze truck wil bijhouden, moet je er een serieuze sportwagen naast zetten", aldus Hoondert.

Dakar Rally is niet leuk meer." rallycoureur Adwin Hoondert

Vragen om ellende

Hoondert deed de meest recente editie al niet meer mee aan de Dakar Rally. Nu stopt hij definitief. "De Dakar Rally in Zuid-Amerika gaat op termijn stoppen. Daar is geen twijfel over mogelijk", zegt Hoondert, die vindt dat de grootste en zwaarste rally geen toekomst meer heeft.

"We hebben in Bolivia op 4500 meter hoogte gereden. Daar zit niemand meer op te wachten. Ook Erik van Loon, toch een echte Dakar-man, is er klaar mee. Monteurs willen niet meer mee. Het is regenseizoen daar. Je vraagt om ellende".

Daarnaast denkt Hoondert dat de landen waar gereden wordt niet meer met organisator ASO in zee willen. "Argentinië wordt terughoudend. Ze zijn klaar met de ASO. Elk viaduct of kruispunt moet bewaakt worden. Dat kost 25.000 man aan politiemacht. En de bevolking is er ook klaar mee."

Prestaties Hoondert in Dakar Rally

jaar klassering 2013 uitgevallen 2014 34e 2015 27e 2016 20e

Africa ECO Race

Hoondert stapt over naar de Africa ECO Race, die in dezelfde periode wordt gereden als de Dakar Rally. Hoondert doet in januari mee. De Africa ECO Race heeft volgens Hoondert, samen met de Silkway Rally van Rusland naar China, meer toekomst.

Met de nieuwe truck hoopt Hoondert hoge ogen te gooien. "Het is even afwachten wie er allemaal meedoen." De rally winnen wordt lastig. "Dan moet ik wel wat risico's nemen."

De nieuwe truck van rallycoureur Adwin Hoondert (foto: Omroep Zeeland)