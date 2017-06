Kinderen hebben eigen biebje in Zuiddorpe

Een minibieb is een boekenkast waar iedereen boeken uit kan pakken. Die mag je dan mee naar huis nemen om te lezen, maar je mag ook lezen op het bankje bij Mariëtte in de tuin. Op die manier hoopt ze Zuiddorpe een beetje levendig te houden. "Sinds de school dicht is, zie je hier minder kinderen op straat en ik hoop dat dat verandert", zegt Mariëtte.

De nieuwe minibieb is ontworpen door leerlingen van De Rede in Terneuzen. Zij maakten verschillende ontwerpen en Mariëtte heeft uiteindelijk het ontwerp gekozen dat het beste in haar tuin past. De boekenkast heeft de vorm van een huisje en op de bovenste verdieping is een nestkastje gemaakt. "Dan heeft het ook nog meerdere functies", glundert Mariëtte.