ZEP Middelburg klimt uit het dal

Het park werd in 2009 opgeleverd en zou ingevuld worden met restaurants en vrijetijdsbesteding. Maar al snel bleek dat er ook detailhandel moest komen, want er bleven veel ruimtes leeg. Dit tot woede van winkeliers in de binnenstad, die de naastgelegen Mortiereboulevard ook al met argwaan hadden zien komen.

Voetbal Experience

Meerdere zaken redden het niet op het ZEP, anderen stonden op het punt om te vallen en de eigenaar van het park, TCN, ging ook nog eens failliet. Maar dieptepunt was toch wel het floppen van de Voetbal Experience. Deze 'voetbalbeleving' zou 200.000 bezoekers per jaar trekken, maar haalde nog geen kwart daarvan. Na drie jaar ging de stekker er uit.

(foto: Omroep Zeeland)

Inmiddels lijkt het ergste leed geleden. Ondernemers Jasper van Rijnsoever en Ronald Vree openen de attractie Prison Island in het gebouw van de voormalige Voetbal Experience, de naastgelegen Studio A58 plant de komende tijd 26 voorstellingen, en er zijn nog maar twee onverhuurde ruimtes op het park.

Decathlon

Volgens wethouder Chris Simons wil de Franse sportketen Decathlon nog steeds naar het ZEP komen. Decathlon wacht af tot het park een nieuwe eigenaar heeft. Volgens Simons zijn er meer dan tien gegadigden om het hele ZEP-terrein te kopen.

Het is geen tijd om op onze lauweren te rusten. We moeten ervoor zorgen dat alle ruimtes op het ZEP verhuurd worden."" Chris Simons, wethouder Middelburg

(foto: Omroep Zeeland)

Van Rijnsoever denkt dat het ZEP een slechte start heeft gehad door de crisis en gelooft dat er nu een gedegen formule is die mensen vanuit Middelburg en daarbuiten zal gaan trekken. Wethouder Simons is blij met de opmars van het ZEP maar zegt dat er nog steeds werk aan de winkel is zolang niet alle gebouwen verhuurd zijn.