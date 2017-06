Plannen voor appartementen in kerk vallen niet slecht

Nieuwbouw bij Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Ook wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen is enthousiast over het plan. "Ik zie dit wel zitten", zegt hij terwijl hij naar de tekeningen kijkt. "Het is een mooie manier om de kerk toch te behouden. Het is mooi dat het kerkbestuur de handschoen heeft opgepakt en met zo'n vooruitstrevend plan komt."

Zakelijk

Een van de aanwezige parochianen ziet het heel zakelijk. "Het is de tand des tijds, die heeft ons ingehaald. Er is al jaren geen groot onderhoud meer aan de kerk gepleegd, daar is geen geld meer voor. We moeten dus wel."

Het kerkbestuur inventariseert de reacties op het plan. "Als het nodig is kunnen we nog wel wat aanpassen", zegt Marianne Cazemier. "Maar in grote lijnen willen we dit plan voor gaan leggen aan het gemeentebestuur van Vlissingen. Hiermee kunnen we de kerk, ook voor de geloofsgemeenschap, behouden."

