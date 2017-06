Vlissingen steekt duizenden euro's in BeNe Ladiestour

Passage over een van de kasseistroken in de BeNe Ladies Tour (foto: Omroep Zeeland)

De BeNe Ladies Tour duurt dit jaar voor het eerst vier dagen. Twee van de vier etappes worden er verreden in België en twee in Zeeland. Daarnaast krijgt de wedstrijd ook een hogere UCI-status. Vlissingen heeft zich voor één jaar vastgelegd aan de BeNe Ladies Tour.

Toeristen

Wethouder Sem Stroosnijder, hij heeft evenementen in zijn portefeuille, is blij dat de koers dit jaar naar zijn gemeente komt. "De wedstrijd heeft vooral in België een behoorlijke spin-off. De BeNe Ladies Tour wordt daar door verschillende zenders op televisie uitgezonden. Daar profiteert ook Vlissingen van. Elk jaar komen er meer Belgische toeristen naar onze gemeente en die stijgende lijn willen we doortrekken."

De BeNe Ladies Tour is een internationale wielerwedstrijd voor vrouwen die sinds 2014 bestaat. Emma Johansson (Zweden) won de eerste editie. Jolien D'Hoore(foto), die namens België aan de Olympische Spelen in Rio meedeed, was in 2015 en 2016 de snelste vrouw.

Cyclingonline meldt vandaag dat Marianne Vos na haar sleutelbeenbreuk hoopt op een rentree in het peloton in de BeNe Ladies Tour.

