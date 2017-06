Entreepunt Oosterschelde feestelijk geopend

Het nieuwe informatiepunt is een ontwerp van Cees Bakker. "Ik heb er een grote duikbril in verwerkt waar mensen in kunnen zitten en een leuke foto kunnen maken", vertelt hij. "De Oosterschelde staat bekend om de mooie duikplekken, vandaar die duikbril. De gemeente wilde een iconisch ontwerp, en dat is het volgens mij wel geworden."

Wethouder Evert Damen van de gemeente Kapelle hoopt dat toeristen meer te weten komen over de Oosterschelde. "Veel mensen weten niet wat zich daar allemaal afspeelt, boven en onder water", zegt hij. "Met het nieuwe informatiepunt kunnen we ze op weg helpen."

Zomerprogramma

De opening van het informatiepunt was ook de start van het nieuwe zomerprogramma in Wemeldinge. Sinds een paar jaar organiseren bedrijven in Wemeldinge van alles voor toeristen, maar ook voor de eigen inwoners. Zoals sport, kunst en workshops.