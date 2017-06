Zeeland wordt wakker: appartementenkerk, BeNe Ladies Tour en infopunt

Een tekening van de nieuwe situatie (foto: Omroep Zeeland)

Kerk ombouwen

Veel parochianen hebben in Vlissingen positief gereageerd op het plan om 20 appartementen in en bij de Onze Lieve Vrouwekerk te bouwen. Dat zegt Marianne Cazemier, vice-voorzitter van het kerkbestuur. De informatiebijeenkomst over het plan werd gisteravond goed bezocht.

Passage over een van de kasseistroken in de BeNe Ladies Tour (foto: Omroep Zeeland)

BeNe Ladies Tour

Vlissingen geeft eenmalig 5.000 euro subsidie aan de komst van de BeNe Ladies Tour. De proloog van deze internationale wielerwedstrijd voor vrouwen wordt op donderdag 13 juli verreden in Vlissingen. De dag erna trekt het peloton naar Philippine.

Entreepunt Oosterschelde in Wemeldinge (foto: Omroep Zeeland)

Nieuw informatiepunt

Aan de Oosterschelde bij Wemeldinge is een nieuw informatiepunt in gebruik genomen. Op borden staat informatie over de duikplekken, en over planten en dieren die in het water leven.

Mannen genieten van het weer op het strand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

Het weer

Er is vandaag veel zon en af en toe drijft wat hoge bewolking over. Het blijft droog en bij een matige noordelijke tot noordoostelijke wind wordt het tussen 27 en 31 graden.