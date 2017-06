Geldautomaten Zaamslag en Koewacht 's nachts dicht vanwege plofkraken

(foto: HV Zeeland)

Deze maatregelen kon de Rabobank snel nemen, omdat de geldautomaten in Zaamslag en Koewacht in een portaal staan. Op andere plekken in Zeeuws-Vlaanderen zijn de automaten buiten. De bank bekijkt op andere locaties of er speciale rolluiken voor de automaten kunnen worden geplaatst.

Veiligheidsgevoel

Volgens de Rabobank worden de maatregelen vooral genomen voor het veiligheidsgevoel. "Onze geldautomaten zijn stuk voor stuk voorzien van een zware beveiligingsomranding. Maar met alle beelden die we nu in de media hebben gezien, zit de schrik bij in- en omwonenden wel in de benen. Dat vraagt om actie van ons", schrijft de bank.

De maatregelen komen na de plofkraak in Sluiskil van afgelopen maart. Op het Kerkplein werd rond 3.30 uur 's nachts een een geldautomaat opgeblazen. De Rabobank besloot toen om geen geldautomaat op die plek terug te plaatsen. In de supermarkt komt daar wel een instore-automaat, zegt eigenaresse Annet Martens.

