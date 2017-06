Waterschap: opnieuw minder muskusratten in Zeeland

Muskusrattenbestrijder Stefan Leloux aan het werk in Biezelinge (foto: Omroep Zeeland)

Het waterschap bestrijdt de muskusratten, omdat de diertjes jaarlijks enorme hoeveelheden grond verplaatsen. Daardoor gaat de stabiliteit van dijken, oevers en wegen achteruit. Ook raakt de waterafvoer verstopt, omdat er grote hoeveelheden grond in waterlopen terechtkomt, zegt het waterschap.

Nauwelijks natuurlijke vijanden

Het dier plant zich snel voort en heeft het nauwelijks natuurlijke vijanden. Daarom moeten de muskusratten gevangen worden. In Zeeland gebeurt dat vooral in Zeeuws-Vlaanderen. Vorig jaar heeft het waterschap daar 2.222 ratten te vangen, terwijl boven de Schelde maar 895 ratten werden gepakt.

Vorig jaar zijn overigens opnieuw geen beverratten gevangen. Dat gebeurde voor het laatst in 2009. Landelijk neemt het aantal wel toe, zegt het waterschap, maar ze zijn nog niet gesignaleerd in Zeeland. Samen met de bestrijders uit Zuid-Holland en Brabant op het Grevelingen meer wordt goed in de gaten gehouden of de dieren de provincie binnenkomen.