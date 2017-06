Met kippenmest je telefoon opladen, deze centrale maakt wél winst

Bij de centrale in Moerdijk verbranden ze kippenmest om er zo elektriciteit mee te maken. De centrale levert groene stroom voor zo'n 70.000 huishoudens per jaar, dat is 2,5 procent van de totale groene energie in Nederland. Per jaar wordt er bij de centrale 430.000 ton kippenmest verwerkt, dat is een derde van alle pluimveemest in Nederland.

Van de as die overblijft maken ze meststoffen, die verkocht wordt aan het buitenland. Mede daardoor, en door overheidssubsidies, draait de centrale zonder verlies te maken. De kippenmest komt van pluimveehouders in het hele land. Ook van enkele bedrijven in Zeeland.

Goed voor het milieu

In tegenstelling tot de mest van runderen en varkens, is de kippenmest geschikt voor verbranding, omdat deze veel droger is. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat de manier van werken in Moerdijk goed is voor het milieu. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de centrale zelf. "Iemand moet het betalen", zegt directeur Kees de Regt van de centrale. "Maar CE Delft is een onafhankelijk bureau en daarom nemen we de resultaten zeer serieus."

Het is echt fantastisch voor ons. Eén telefoontje en onze mest wordt opgehaald." Piet Wouters, pluimveehouder

De contracten met de pluimveehouders die de mest leveren zijn kortgeleden verlengd tot 2030. En ook de overheidssubsidie is tot die tijd zeker gesteld. Mede daardoor kunnen er twee nieuwe hallen gebouwd worden bij de centrale. Een voor de opslag van mest, zodat er ook in tijden van vogelgriep geproduceerd kan worden, en een voor de opslag van de as.

Voor de pluimveehouders betekent de kippenmestcentrale de oplossing van hun mestprobleem. "Eerst konden we de mest nog kwijt op het land, bij akkerbouwers in de buurt", zegt Piet Wouters, pluimveehouder uit Meliskerke. "Maar door de aangescherpte regels kan dat nu al jaren niet meer. En voor het verwerken van de mest werd steeds meer geld gevraagd."

Medaille

Wouters vindt dat de mensen die de oplossing voor het mestprobleem van de pluimveehouders bedacht hebben, een medaille verdienen. "Het is echt fantastisch voor ons. Eén telefoontje en onze mest wordt opgehaald. We betalen daar weliswaar voor, maar dat doen we graag. Onze problemen met de mest zijn hierdoor opgelost."

Lees ook: