Jeremy de Nooijer voor twee jaar naar Moldavië

Jeremy de Nooijer (foto: Orange Pictures )

Dinsdagochtend doorliep Jeremy de Nooijer de medische keuring bij Sheriff Tiraspol. "De test verliep prima, en vanmiddag gaat hij al voor het eerst met de groep op het veld staan", laat vader en oud-profvoetballer Dennis de Nooijer weten. Hij en zijn zoon kijken hun ogen uit in Moldavië. "Het is hier allemaal bijzonder goed geregeld. Een prachtig complex met twee stadions."

Sheriff Tiraspol

Met Sheriff Tiraspol gaat Jeremy de Nooijer ook gelijk de voorronde van de Champions League spelen. In de tweede voorronde van het miljoenenbal treft hij dan FK Kukësi uit Albanië. In het verleden namen FC Twente en AZ het in Europees verband al eens op tegen de 15-voudig kampioen van Moldavië. Beide clubs wisten toen niet te winnen in het Sheriff Stadion waar ruimte is voor iets meer dan 14.000 toeschouwers.