25 miljoen zwart op wit voor Zeeland

(foto: OZ)

Demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken bevestigt in de brief dat er 25 miljoen euro is uitgetrokken voor zes projecten in Zeeland. Die projecten hebben onder meer te maken met het terugdringen van CO2-uitstoot, getijdenenergie, windparken op ze en een laboratorium voor een technisch university college.

Blij

Het dagelijks provinciebestuur is blij met de brief van minister Kamp. "Het is een bevestiging van wat al was toegezegd", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "We krijgen 25 miljoen euro in Zeeland. Prima dat het nu zwart op wit staat."

