Zeeuws No Surrender-lid uit vliegtuig gehaald

De verdachte was op weg naar Curaçao toen hij werd gearresteerd

Naar aanleiding van de aanhouding heeft de politie ook twee huizen in Hulst en Terneuzen doorzocht. Daarnaast is de politie nog op zoek naar twee andere mannen die betrokken zouden zijn bij deze zaak.

Ontvoerd in eigen auto

De mishandeling en ontvoering vond plaats op 21 september 2016 op de meubelboulevard in Breda. De verdachte zou samen met drie andere mannen een voormalig lid van No Surrender hebben geschopt en geslagen terwijl het slachtoffer al op de grond lag. Na de mishandeling is het slachtoffer in zijn eigen auto meegenomen door de anderen. De ontvoering is vastgelegd door beveiligingscamera's.

Beelden van de ontvoering zijn vorige week uitgezonden door Opsporing Verzocht. Naar aanleiding van die uitzending heeft zich vorige week al een 26-jarige Hagenaar gemeld. Deze man, ook lid van No Surrender, herkende zichzelf op de beelden.

Fragment Opsporing Verzocht over mishandeling en ontvoering Breda