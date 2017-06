Waterschap krijgt 5 miljoen van Europese Unie

Kassa voor waterschap Scheldestromen. De Europese Unie maakt vijf miljoen euro over om de waterkwaliteit op drie plekken in Zeeland te verbeteren. Het gaat om de Gaternissekreek bij Schoondijke, de Westerschenge bij Goes en de Sloekreek bij Lewedorp. De projecten zijn belangrijk voor boeren.

De Sloekreek wordt uitgediept, zodat het water beter doorstroomt. (foto: Omroep Zeeland ) Gaternissekreek Het waterschap gaat de waterloop in de Gaternissekreek baggeren. Ook worden stabiele en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Laaggelegen landbouwpercelen worden opgehoogd. De maatregelen zijn nodig om water sneller af te voeren en water beter te kunnen bergen. Het project is nodig om ervoor te zorgen dat al het land rond de kreek volledig benut kan worden voor de landbouw. Het hele project kost ruim 2,6 miljoen euro. Westerschenge De Westerschenge wordt tussen 's-Heer Hendrikskinderen en Wolphaartsdijk dieper gemaakt. Daardoor gaat het water beter doorstromen waardoor er minder algen groeien. De slechte oevers rond het water worden aangepakt, waardoor er meer grond beschikbaar komt voor landbouw. Het project kost ruim 2,6 miljoen euro. Sloekreek Ook de Sloekreek tussen het Sloegebied en Lewedorp wordt uitgediept, zodat het water beter doorstroomt. De landbouwgrond rond de kreek wordt opgehoogd met de bagger uit het water. Het hele project kost 1,8 miljoen euro.