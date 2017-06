Laatste vlucht Amerikaanse bommenwerper laat Menno niet meer los

De opa van Polderman vond in de Tweede Wereldoorlog een Amerikaanse pilotenjas. Hij werd betrapt door de Duitsers toen hij de jas aanhad, dus toen moest hij de jas inleveren bij de politie. Polderman heeft toen nog vlug twee emblemen van de jas getrokken. Die heeft hij al die jaren bewaard en en via een neef kwamen ze bij Menno terecht. En die ging op onderzoek uit.

Crash

Kleinzoon Polderman stuitte op een rapport over de crash van een B-17 bommenwerper in de buurt van Wilhelminadorp. Op 22 juni 1943 kwamen bij die crash vier bemanningsleden om en ontkwamen er zes met een parachute.

Bemanning B-17 bommenwerper (foto: omroep zeeland)

Schat aan informatie

Polderman ging verder. Hij vond brieven van bemanningsleden, pleegde telefoontjes naar familieleden en deed veel onderzoek. Alles bij elkaar leverde het hem een schat aan informatie op. Polderman bundelde die informatie en zette het allemaal op een website: b17onemission.nl. Hij is nog bezig met een boek.

Deze mannen hebben hun leven voor ons in de waagschaal gelegd. Sommigen van hen zijn gestorven. Ik vind dat ze dit verdienen." Menno Polderman

Hij kwam erachter dat de vlucht onder leiding van kapitein Oblinski vanaf het begin tekenen vertoonde van een ramp in de dop. De bemanning vloog niet in zijn eigen B-17 naar Antwerpen om daar te gaan bombarderen, maar in een 'opknappertje' dat net gerepareerd was. Toen ze opstegen, moesten ze lang wachten voordat de rest zich bij hen voegde. Maar later konden ze het tempo niet meer bijbenen.

Explosie

De bemanning werd aangevallen. Verdedigen lukte niet, omdat de smering in de wapens was bevroren. Bij het onderhoud was het verkeerde smeermiddel gebruikt. Uiteindelijk scheerden ze met drie motoren in brand over Goes. Het toestel explodeerde in de lucht. De resten vielen achter de Zeedijk bij Wilhelminapolder. Vier bemanningsleden kwamen om, de andere zes ontkwamen met behulp van een parachute aan de vlammenzee.

Bemanningslid bommenwerper (foto: omroep zeeland)

Menno Polderman besloot na zijn onderzoek om een gedenkteken te laten plaatsen. Zo wil hij de bemanning van de B-17 eren: "Deze mannen hebben hun leven voor ons in de waagschaal gelegd. Sommigen van hen zijn gestorven. Ik vind dat ze dit verdienen."

Gedenkplaat crash bommenwerper (foto: omroep zeeland)

Ceromonie

Op 22 juni, precies 74 jaar nadat het vliegtuig neerstortte, wordt er een plaquette onthuld op de Oude Zeedijk, met het verhaal van de noodlottige vlucht. De ceremonie wordt bijgewoond door onder andere familie van de bemanning, veteranen, de burgemeester van een stad in de staat Ohio en schoolkinderen uit Goes.