Haringvliet blijft Zeeuws drinkwater leveren

De Haringvlietsluizen worden in 2018 deels opengezet. Hierdoor stroomt het Haringvliet voor een deel vol met zout water. Het huidige innamestation Scheelhoek staat vlak bij de sluizen. Dat water wordt zouter en kan niet meer gebruikt worden als drinkwater op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee.

Het water achter de denkbeeldige grens Middelharnis en het Spui blijft wel zoet. Daarom staat het nieuwe innamestation veertien kilometer verderop, waar het water gegarandeerd zoet blijft. Met lange leidingen is het nieuwe station aangesloten op het waternet.

De regering besloot in 2011 dat de Haringvlietsluizen op een kier gezet moeten worden als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat Kierbesluit is in 2013 bekrachtigd. Het openzetten van de sluizen is belangrijk voor de vissen, want daardoor kunnen trekvissen, waaronder zalm en zeefore,l de sluizen passeren richting hun paaigebieden, die stroomopwaarts liggen. Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor dat zout water binnen kan stromen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten.

650.000 liter per uur

In een jaar tijd zijn het innamestation en een watertransportleiding van veertien kilometer aangelegd. Voortaan stroomt hier gemiddeld 650.000 liter per uur aan Haringvlietwater doorheen naar de duinen van Ouddorp en Haamstede, waar het water gefiltreerd wordt. In warme zomers kan het watertransport oplopen tot 940.000 liter per uur. Uiteindelijk wordt dit water weer opgepompt en gezuiverd tot schoon en betrouwbaar drinkwater.

Bij het ontwerp van het innamestation Haringvliet is rekening gehouden met de natuur. Zo is een speciaal rooster geplaatst in het station waar vissen niet doorheen kunnen. De vissen komen terecht in een vijver naast het innamestation en kunnen vanaf dit punt via een sloot hun weg terugvinden naar het Haringvliet.