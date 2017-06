Schouwburg Middelburg moet vooral moderner worden

Exterieur schouwburg Middelburg (foto: OZ)

Geïnteresseerden kunnen zich tot 14 juli inschrijven om kans te maken de klus te mogen klaren. Met de aanbesteding kunnen aannemers kijken met welke eisen ze rekening moeten houden tijdens de verbouwing.

Zo wil de gemeente vooral dat de schouwburg een gemoderniseerde uitstraling krijgt. Behalve het vervangen van de technische installaties wil de gemeente ook dat de entree en de artiestenfoyer worden verbeterd.

Intact

Met onder meer nieuwe balies, trappen en stoelen in de zaal wordt de binnenkant van de schouwburg aangepakt. De wand en plafondbekleding in de grote zaal moet echter zoveel mogelijk in tact worden gehouden, is de eis van de gemeente. De typerende houten latten moeten wel opgefrist worden.

De gemeente maakt eind juli bekend wie de renovatie mag uitvoeren. Het is de bedoeling dat de verbouwing dan twee maanden later start. Als alles volgens planning verloopt, vinden in september 2018 de eerste voorstellingen plaats in de vernieuwde schouwburg.

Lees ook:

Lees ook: