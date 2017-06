Heet! Tropische nachten op komst

(foto: Omroep Zeeland)

In de nacht van maandag op dinsdag kwam de temperatuur uit op 19,7 graden. Weerman Jos Broeke verwacht dat het vanavond nog niet tot een tropische nacht komt, maar morgen wel. Vandaag zag het er wel lang naar uit, maar de wind trok aan en daardoor koelde het wat af. Morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag, dan verwacht Broeke dat de nachttemperatuur in Vlissingen boven de 20 graden blijft.

Het is zeldzaam dat er in juni al tropische nachten voorkomen. Broeke denkt dat dat voor het laatst in 1976 zo was.

Met die hoge temperaturen is ook het zeewater al vrij warm voor de tijd van het jaar; 19 graden. Heerlijk om een frisse duik te nemen op deze warme dagen...

De verwachting is dat het warme weer nog tot zeker donderdag aanhoudt. Dan maken onweersbuien een einde aan de tropische temperaturen. Vanaf vrijdag daalt de temperatuur en neemt de kans op regen toe.