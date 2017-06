University College Roosevelt gaat sterren kijken

Tijdens de open dag van het University College Roosevelt in Middelburg is een nieuwe cursus voor de studenten gepresenteerd: astronomie. De sterrenwacht in Middelburg verhuist naar een ruimte van het college, en dat heeft de opleiding aangegrepen om het vak te gaan geven.

UCR (foto: OZ) Volgens Leo de Wit van UCR kon zijn opleiding deze kans niet laten lopen. "De sterrenwacht komt bij ons te zitten en we hebben een geschikte docent in huis", zegt hij. "Er is ongetwijfeld veel belangstelling voor de cursus en het draagt bij aan de breedte van de opleiding. Het kan nieuwe studenten motiveren om naar Middelburg te komen." Sterren kijken Het is niet voor iedereen weggelegd. "Ik vind het prachtig hoor om naar de sterren de kijken", zegt een van de aankomende studenten. "Maar om ze echt te gaan bestuderen is echt niets voor mij."