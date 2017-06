7 tips om plaknachten te voorkomen

Niet alleen de komende dagen, maar ook de nachten wordt het warm. Vanaf morgen kunnen de nachten zelfs tropisch warm worden. Dat betekent dat de temperatuur niet tot onder de 20 graden daalt. Kom jij moeilijk in slaap tijdens plaknachten? Wij hebben wat tips voor je op een rij gezet.

1. Natte doeken

Leg natte handdoeken op en naast je kussen. Die tip laat Pat Breunis achter op onze Facebookpagina. Hester Loeff gaat zelfs onder een natte handdoek liggen.

2. Lauwe douche

Stap voor het slapen gaan onder een lauwe douche. Je lichaam koelt af en blijft daarna een tijdje koel.

3. Ventilator

Het klinkt misschien simpel, maar het werkt echt: zet een ventilator in je slaapkamer. Het briesje zorgt ervoor dat je zweet eerder verdampt.

4. Ramen dicht

Houd overdag de ramen gesloten, dat is de tip van Kevin Vermeire. Zet je ramen weer open als de zon niet meer op je huis schijnt. Angela Schoolmeester hangt vuilniszakken voor de ramen.

5. Vries water in

Vries een flesje water in, haal het ijs uit de fles en leg in een bak. Zet die bak vervolgens voor de ventilator. Dat is de tip van Metha Storer en Angela Schoolmeester.

6. Verplaats je bed

Zoek een koele plek op om te slapen. Ga bijvoorbeeld op de gang of op het balkon liggen.





7. Denk aan iets kouds

Sneeuw, ijs, Elfstedentocht, koelcel. Denk aan iets kouds en je voelt je al snel wat frisser. Om je een handje te helpen hebben we een filmpje opgezocht.

Snowkiten in Zeeuwse sneeuw

Heb jij ook een tip? Laat het weten op onze Facebookpagina