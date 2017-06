Twee gewonden bij ongeval 's-Gravenpolder

De bestuurster van de auto moest door de brandweer bevrijd worden, omdat ze met haar benen bekneld zat. De bestuurder van het bestelbusje had, zover de politie het heeft kunnen zien, alleen oppervlakkige verwondingen.

Traumahelikopter

De twee gewonden zijn in eerste instantie allebei naar het ziekenhuis in Goes gebracht, maar de vrouw is van daaruit met een traumahelikopter naar het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam vervoerd.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend.