Schroebrug paar uur afgesloten voor werkzaamheden

De Schroebrug over het Kanaal door Walcheren in Middelburg is afgelopen avond en nacht tussen 22.00 uur en 01.00 uur afgesloten geweest. Verkeer werd omgeleid via de Stationsbrug.

Schroebrug bij zonsondergang (foto: Omroep Zeeland) Tijdens de afsluiting werden onder meer de slagbomen gecontroleerd, schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd en de technische installatie nagekeken.