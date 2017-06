Rubberbootjes dwingen scheepvaart tot noodstop

Hoofd strandwacht Albert Dijkstra was op het moment van het incident niet meer aanwezig op het strand. Hij werd door een badgast gebeld, daarop heeft Dijkstra meteen de hoofdverkeersleider van het Schelde Coördinatie Centrum gebeld met het verzoek om de scheepvaart dat van de Westerschelde af kwam te informeren. De loodsen van de naderende schepen hebben volgens Dijkstra geweldig gereageerd: "Want je zult begrijpen dat je die schepen niet meteen in zijn achteruit hebt".

Geen peddels

Het incident is gefilmd door Anthony van den Berg vanaf de boulevard. Hij beschrijft in de tekstregels onderin de beelden dat de zwemmers die bij de bootjes horen, niet in staat waren om zelfstandig terug te komen naar het strand. Naar verluidt omdat ze geen peddels bij zich hadden. Toen ze zagen dat de twee schepen hun wel heel snel naderden, besloten ze in het water te springen en terug te zwemmen.

Behalve de reddingsboot van de strandwacht, kwam ook de reddingsboot van de KNRM uit Breskens, de Zeemanshoop, en een politieboot ter plaatse. Op de video is te zien dat de twee bootjes al bijna terug bij het strand waren toen de politie arriveerde.

Onder de indruk

Volgens Ed Kraszewski van de waterpolitie had een van de twee mannen, beide veertigers en afkomstig uit Limburg, geluk doordat hij door een hekgolf van een passerend schip naar het strand werd teruggeduwd. De andere man is door de politie aan boord genomen en teruggebracht. De twee zijn vermanend toegesproken, maar waren volgens hem zelf aardig onder de indruk wat er gebeurd was.