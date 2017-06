'Overlast in Middengebied neemt weer toe'

Schijt aan alles

Petra Coret is contactpersoon van de Socialistische Partij in het Vlissingse Middengebied. Ze heeft veel contacten in de wijk: "Uit gesprekken met mensen en uit eigen ervaring merk ik dat de overlast weer aardig aan het terugkomen is. De jongeren wanen zich veilig en onbespied. Ze hebben schijt aan alles." De overlast bestaat volgens Coret uit schelden, crossen, drugsdealen en over de stoep rijden.

"Ze steken weer vuurwerk af." Danny van Kerkvoorde woont al jaren aan de Bloemenlaan. Na Nieuwjaar is het een paar maanden rustig geweest, maar nu niet meer: "Gisteren om half twaalf waren ze aan het racen. Het was niet normaal meer." De gemeente Vlissingen doet in haar ogen te weinig. "Zij zitten op het stadhuis, maar wij leven hier."

Carina Dumais woont een stukje verder. Zij heeft het vertrouwen in de gemeente helemaal verloren. In januari verstuurde ze samen met een aantal buurtbewoners een brief over de vuurwerkoverlast aan de gemeente. Dumais kreeg een keurige ontvangstbevestiging, maar een inhoudelijke reactie heeft ze zes maanden later nog niet ontvangen. Dumais: "We zijn het gewend van de gemeente. Er gebeurt nooit wat."

Bloemenlaan in het Middengebied, Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Excuses van de gemeente

De gemeente Vlissingen heeft excuses aangeboden voor het niet beantwoorden van de brief en laat weten dat het vuurwerkvraagstuk na de zomer zal worden behandeld. Vlissingen buigt zich dan over een mogelijk vuurwerkverbod. Dan zullen ook brieven en reacties van bewoners worden meegewogen, aldus de gemeente.