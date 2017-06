Zeeland wordt wakker: rellen, afgedreven en tropisch warm

Nieuwjaarsrellen Middengebied Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

Na de nieuwjaarsrellen leek de rust even teruggekeerd in het Middengebied van Vlissingen, maar de onrust neemt nu weer toe. Dat zeggen verschillende mensen die in de wijk wonen. Er wordt volgens de bewoners weer volop gedeald, vernield en geracet.

Lees verder: 'Overlast in Middengebied neemt weer toe'

De twee rubberbootjes waren door de aflandige wind afgedreven tot midden in de vaargeul (foto: Anthony van den Berg )

Twee rubberbootjes zorgden dinsdag voor een gevaarlijke situatie in de vaargeul voor het Badstrand in Vlissingen. Door de aflandige wind waren twee zwemmers met hun rubberbootjes afgedreven en kwamen ze in het midden van de vaargeul terecht. Naderende schepen moesten een noodstop maken of uitwijken.



Lees verder: Rubberbootjes dwingen scheepvaart tot noodstop

Het is warm voor de tijd van het jaar (foto: Omroep Zeeland)

Het is u ongetwijfeld opgevallen; het is warm! Heet zullen sommigen zeggen. Niet alleen overdag is het deze dagen warm, maar ook 's nachts. Vannacht wordt het naar verwachting zelfs tropisch warm, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zal dalen.

Lees verder: Heet! Tropische nachten op komst

University College Roosevelt (foto: Omroep Zeeland )

De sterrenwacht Middelburg verhuist naar een ruimte van het University College Roosevelt (UCR) in Middelburg, en de UCR maakt van die gelegenheid gebruik door vanaf volgend jaar het vak astronomie aan te bieden. Leo de Wit van de UCR twijfelt er niet aan dat er belangstelling is voor dit nieuwe vak.

Lees verder: University College Roosevelt gaat sterren kijken

De zon komt op gezien vanaf Oudelande (foto: Henk Kokelaar)

Het weer

Zonnig, maar soms schijnt de zon flets door velden met hoge sluierbewolking heen. Bij een zwakke tot matige oostelijke wind die wellicht net sterk genoeg is om de zeewind buiten de deur te houden, wordt het warm tot heet, 29 tot 33 graden.