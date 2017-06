Bijzonder: zeegras gevonden bij de Oesterdam

De kwetsbare onderwaterplant komt wereldwijd steeds minder voor. (foto: Natuurmonumenten)

Onderzoeker Brenda Walles van Wageningen Marine Research was vorige week bezig met monitoring op de Oesterdam toen ze stuitte op het zeegras: “Niets vermoedend stap je zo op een stukje”, aldus Walles.

Bijzonder

Op verschillende plekken in de Oosterschelde en het Grevelingenmeer wordt geprobeerd om nieuwe zeegrasvelden aan te leggen, maar dat verloopt moeizaam. Dat het stukje gras bij de Oesterdam daar vanzelf is ontstaan, maakt het dus bijzonder, aldus Natuurmonumenten.

In de Nederlandse zoute wateren komen twee soorten zeegras voor: groot zeegras en klein zeegras. De zeegrassen zijn eigenlijk gewoon landplanten die zich hebben aangepast aan het onderwater leven. Het zeegras dat vorige week op een zandplaat bij de Oesterdam is gevonden, is klein zeegras. Die soort kan een lengte bereiken van tussen de 10 tot 25 centimeter. Vier jaar geleden werd groot zeegras aangetroffen in de Oosterschelde in de buurt van Zierikzee. Groot zeegras kan een lengte van 1,5 meter bereiken.

Bouwmateriaal

Boswachter Paul Begijn is ook blij met de ontdekking van de onderwaterplant: "Klein zeegras ziet er misschien wat saai uit, maar is heel belangrijk op slikken en platen: het vormt een belangrijk leefgebied voor veel verschillende onderwaterdieren en is een biobouwer die het milieu om zich heen verbetert."

Van oudsher kwam zeegras veel voor in de Oosterschelde. De plant werd vooral gebruikt als bouwmateriaal voor onder meer dijken en dakbedekking. In totaal is er nog zo'n 150 hectare zeegras in Nederland.