Zeer hoge kans op natuurbranden: code rood

De veiligheidsregio waarschuwt voor natuurbranden (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen dagen was code oranje al van kracht. Dat heeft te maken met de aanhoudende droogte. Inmiddels geldt in Zeeland en Brabant nu code rood.

MeteoConsult verwacht dat het vandaag ook weer uitermate warm wordt. De maximumtemperatuur komt waarschijnlijk uit op zo'n 31 graden. Lokaal in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 33 graden.

Sigaretten en glas

De veiligheidsregio vraagt mensen extra op te letten. Zo mogen er in natuurgebieden geen vuren worden gemaakt. Ook zijn vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk niet toegestaan in de natuurgebieden. "Gooi sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee", zegt de veiligheidsregio.

Lees ook: