Mannen in Sluis aangehouden tijdens oogsten hennep

De agenten namen 500 gram aan henneptoppen in beslag. (foto: Omroep Zeeland)

De agenten waren op pad naar een andere melding, toen ze de henneplucht roken. Ze besloten eerst naar de andere melding te gaan en daarna terug te keren. Toen ze rond 21.00 uur terug in de straat waren, belden ze bij twee huizen aan waar hennepplanten in de tuin stonden. De ene bewoner was niet thuis en de andere deed wel open, maar liet de agenten niet binnen.

Oogsten

De hennepplanten uit de achtertuin mochten de agenten meenemen, maar omdat er ook een stevige henneplucht uit de woning kwam, wilde de politie ook de woning doorzoeken. De bewoner stemde uiteindelijk toe. In het rijtjeshuis troffen de agenten nog iemand aan. De twee mannen waren net bezig met de hennepplanten te oogsten die in de woning stonden.



De kwekerij is geruimd. In totaal zijn ruim 500 gram henneptoppen in beslag genomen. Ook alle apparatuur die nodig was om de kwekerij in stand te houden werd in beslag genomen. Zowel de bewoner van de woning in de Zuiddijkstraat als zijn vriend, een 31-jarige man uit Oostburg, zijn aangehouden en overgebracht naar een politiecel.