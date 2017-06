Lastpak vernielt ruiten van Rabobank-filiaal en politiebus

De man trapte met zijn blote voet de ruit in van een politiebus. (foto: Omroep Zeeland)

De politie ging iets voor half 7 in de avond richting de Grachtweg in Zierikzee, nadat er diverse meldingen waren geweest van een man die zich vervelend zou gedragen tegen omstanders. Ter plekke bleek de man de ruiten van het Rabobank-filiaal in de plaats vernield te hebben.

Verwondingen

Toen de agenten de man wilden inrekenen, verzette hij zich hevig. De verdachte probeerde daarbij de agenten te trappen. Toen de man eenmaal geboeid in de politiebus zat, trapte hij met zijn blote voet een ruit van het voertuig in. Daarop konden de agenten de man niet meer naar een politiecel brengen en moest er een andere eenheid komen om de verdachte over te brengen naar cellencomplex Torentijd.



Bij het trapincident in de politiebus liep de man verwondingen op aan zijn voet en een arts heeft hem daarom onderzocht. De man zit nog vast en zowel de Rabobank als de politie heeft aangifte gedaan voor de vernielde ruiten.