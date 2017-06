Van Goethem ziek, mist NK tijdrijden

Brian van Goethem uit Philippine start vandaag niet tijdens het Nederlands kampioenschap tijdrijden in Montferland. De wielrenner van Team Roompot - Nederlandse Loterij is vannacht ziek geworden.

Door zijn ziekte kan Van Goethem niet de strijd aan gaan met toppers als Tom Dumoulin, Jos van Emden en Robert Gesink. Zondag staat de wegwedstrijd van het NK op het programma. Het is nog niet bekend of Van Goethem dan al voldoende is opgeknapt om te starten.



Meer Zeeuwen

Bij het tijdrijden komt er geen Zeeuw in actie. Tijdens de wegwedstrijd staan onder andere Anwan Tolhoek, Nick van der Lijke en Marco Minnaard aan de start.