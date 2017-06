Dit is de openingsfilm van Film by the Sea

De rode loper bij Film by the Sea vorig jaar. (foto: Omroep Zeeland)

'In Blue' vertelt het verhaal van een doorgewinterde Nederlandse stewardess die tijdens een vlucht naar Boekarest moet helpen bij een bevalling. De bevalling maakt emoties in haar los die ze lang niet onder ogen heeft durven komen. Een dag later ontmoet ze een weesjongen en wat volgt is een band tussen de twee.



De film is geregisseerd door de Utrechter Jaap van Heusden en de hoofdrollen zijn voor Bogdan Iancu, Maria Kraakman en Ellis van den Brink.

Bekijk hier de trailer van In Blue

Vakjury

In de vakjury van Film by the Sea zitten dit jaar naast juryvoorzitter Adriaan van Dis ook Floortje Dessing, Paula van der Oest, Ariane Schluter, Oek de Jong, Hans Maarten van den Brink, Robert Jan Westdijk en Peter Slager. ​