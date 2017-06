Mannen opgepakt voor reeks inbraken

De twee mannen worden verdacht van het plegen van verschillende diefstallen. (foto: Politie Zeeland)

Getuigen

De verdachten zouden onder meer hebben ingebroken in een bouwmarkt in Heinkenszand en een Chinees-Indisch restaurant aan de Dreesstraat in Vlissingen. Ook worden ze verdacht van heling van gestolen goederen.



De politie kwam de twee verdachten op het spoor na tips van verschillende getuigen. Hierop is een onderzoek gestart en dat leidde tot de arrestaties woensdagmorgen. Bij de huiszoekingen zijn onder meer gegevensdragers in beslag genomen door de politie.

Lees ook: