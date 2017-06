'Proef' met zeehonden mislukt: 'Drenkelingen redden blijft mensenwerk'

Videoboodschap Martin Gaus

Voor het trainingsproject zijn zeehonden uit het wild gebruikt die vanwege ziekte of verwondingen in een opvangcentrum terecht zijn gekomen. De zeehonden zijn tijdens hun revalidatie door de KNRM geselecteerd om mee te werken aan het opleidingstraject.

Vereerd

Martin Gaus vindt het een hele eer dat de KNRM hem hiervoor heeft gevraagd. "Ik heb natuurlijk meer dan 40 jaar ervaring met het trainen van honden. En of dat nou zeehonden of gewone honden zijn maakt mij niets uit. Ze hebben tenslotte allemaal natte neuzen", aldus Gaus.

De 'zeehondentraining' blijkt een campagne van de KNRM, om nieuwe donateurs te werven. In een ludiek bedoelde video die de KNRM vandaag heeft gepubliceerd is te zien hoe een zogenaamd door Gaus getrainde zeehond jammerlijk faalt tijdens een oefening met een pop. Het dier heeft meer oog voor de zandbank waar hij lekker een dutje kan doen.

Donaties

De conclusie van de KNRM in de video is dat drenkelingen redden toch echt mensenwerk is. Ieder jaar redt de KNRM met zo'n 1.300 vrijwilligers ruim 3.800 mensen uit benarde situaties op en rond het water. Dat financiert de organisatie grotendeels uit donaties. Met deze actie wil de de KNRM meer mensen oproepen om te doneren via knrm.nl.