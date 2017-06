Gemeente Vlissingen: minder overlastmeldingen in Middengebied

Het aantal meldingen van overlast in het Middengebied is sterk gedaald. Dat zegt de gemeente Vlissingen. Verschillende bewoners klagen steen en been over de toenemende onrust, maar de cijfers laten volgens Vlissingen een genuanceerder beeld zien.

In mei en juni van 2016 waren er nog veertig meldingen van overlast in het Middengebied, in dezelfde maanden van dit jaar zijn er - tot nu toe - slechts acht. Dat betekent niet dat de gemeente de klachten van bewoners niet serieus zou nemen, haast de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar te zeggen. Integendeel. "Mensen kunnen zich bij tijd en wijle echt nog onveilig voelen in een bepaald gebied. Ook die signalen moeten serieus worden genomen. Daar moeten tegen worden opgetreden." 'Gemeente doet weinig' De zorg van de bewoners richt zich vooral op de laatste zes maanden. De eerste maanden na de nieuwjaarsrellen in het Middengebied was het rustig, maar de laatste tijd neemt de onrust weer toe, zeggen ze. Een aantal bewoners vindt dat de gemeente te weinig doet om de situatie te verbeteren, maar burgemeester Van den Tillaar bestrijdt dat. Hij wijst op initiatieven als het buurtpreventieteam, de 'wijktafel' waaraan verschillende partijen uit de wijk aanschuiven voor overleg en het nieuwe jeugdhonk van welzijnsorganisatie ROAT. Lees ook: 'Overlast in Middengebied neemt weer toe'