Arrestatieteam vindt verstopte verdachte in loods Middelburg

Een 38-jarige man uit Goes die verdacht wordt van verboden wapenbezit is vanochtend aangehouden. Een arrestatieteam arresteerde de man in een loods op industrieterrein Arnestein in Middelburg. De man had zich in de loods verstopt.

Politie (archief) (foto: Omroep Zeeland) De politie vond de man nadat zij een tip hadden gekregen over de verstopplaats van de Goesenaar. De man is naar celencomplex Torentijd gebracht voor verhoor.