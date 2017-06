Lokale hittegolf: opnieuw 30 graden in Westdorpe

Hittegolf

In Nederland wordt van een hittegolf gesproken als het zeker vijf dagen op rij 25 graden of warmer is. Waarvan het op zeker drie van die dagen minstens 30 graden is.

Maximale temperaturen in Westdorpe - zaterdag 17 juni: 25,9 graden

- zondag 18 juni: 28,3 graden

- maandag 19 juni: 32,0 graden

- dinsdag 20 juni: 30,6 graden

Eind mei was er bijna sprake van een hittegolf in Westdorpe. Dat zou extreem vroeg in het jaar zijn geweest. Op donderdag 25 mei werd het 25,1 graden. De dagen daarna werd het 28,1, 31,3, 27,3 en 30,2 graden. Daarna kelderde de temperatuur weer. Er was toen één tropische dag (30+ graden) te weinig om te spreken van een hittegolf.

Eerste dit jaar

Westdorpe is het eerste weerstation in Nederland waar een hittegolf kan worden gemeld dit jaar. Ook in Gilze-Rijen is een lokale hittegolf gehaald, maar de 30 graden werd daar pas om 15.10 uur aangetikt.

In Maastricht werd het al om 13.50 uur 30 graden. Maar omdat de temperatuur zaterdag op die plek onder de 25 graden bleef, is daar nog geen sprake van een hittegolf.

De tropische temperaturen leiden her en der wel tot problemen. Zo moet Waterschap Scheldestromen bij Poortvliet op Tholen de Bram Groenewegeweg nathouden. Door de extreme hitte zetten de betonplaten meer uit dan normaal en komen ze naar boven. Dit is volgens het waterschap in 27 jaar nog niet eerder voorgekomen.

Plaknacht

Komende nacht wordt het opnieuw een echte plaknacht. De wind komt vannacht uit het zuidoosten. De lucht die Zeeland binnenkomt is daardoor vrij warm. Het koelt dus minder snel af dan andere nachten. Het blijft vannacht zo'n 20 tot 22 graden, zegt MeteoConsult.

Ook morgen begint het dus gelijk warm, al verloopt de dag wel anders. Lokaal tikt de thermometer nog wel zo'n 30 graden aan, maar de wind draait richting het zuidwesten. Het wordt dan koeler. Aan het einde van de middag of aan het begin van de avond kan er lokaal een onweersbui zijn.

