Sterns moeten door de droogte het broedseizoen een jaartje overslaan

Watervogels hebben het moeilijk in natuurgebied Noordervroon (foto: Omroep Zeeland)

De bodem zit er vol met barsten, zo droog is het. De sterns hebben het eilandje dan ook links laten liggen. Het is te gevaarlijk om daar te broeden. Vossen en hermelijnen worden niet meer door water tegengehouden en zouden bij de nesten ongestoord hun slag kunnen slaan.

Broedsucces

Zelfs als er nu een goede plensbui valt of als het twee weken lang regent, komen de sterns niet naar natuurgebied Noordervroon terug, denkt boswachter Karel Leeftink. Hij heeft nog geen broedende stern kunnen ontdekken en verwacht er ook geen meer in het gebied: ''Voor andere soorten zou het mooi zijn. Die kunnen het misschien nog een keertje proberen. Maar voor de sterns is het te laat. We moeten hier het broedseizoen voor die vogels als verloren beschouwen.''

In Zeeland zitten hier en daar wel broedende sterns, bijvoorbeeld op de Hooge Platen bij Breskens. Maar over de hele provincie gezien zijn het er honderden minder dan normaal. Bovendien is het nog maar de vraag of de vogels daar 'broedsucces' hebben. ''Daar gaat het natuurlijk om. Hoeveel jongen brengt een paartje groot.''

Het ontbreken van broedende sterns is volgens boswachter Karel Leeftink een gemis. ''Het is erg jammer. Het is zo'n leuk gezicht om ze te zien broeden. Bovendien kun je anders van heel dichtbij bekijken hoe de sterns hun jongen voeden.''

Een drama is het overigens niet, denkt Leeftink: ''Sterns worden over het algemeen vrij oud. Ze kunnen dus wel een jaartje overslaan. Dat komt hopelijk vanzelf weer op z'n pootjes terecht. Toch is het jammer omdat het vrij zeldzame vogels zijn.''