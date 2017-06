Vlissingen krijgt Scheldemonument

Mannen tussen staal (foto: Gemeente Vlissingen)

Ketting

De opdracht gaat naar kunstenaar Joris Baudion. Hij wil een kunstwerk maken in de vorm van een grote stalen ketting. Dat moet de eeuwenlange arbeid symboliseren van al die werknemers van de oude Scheldewerf. De werf lag altijd in het hart van de stad, maar verhuisde later naar Vlissingen-Oost en kwam in handen van Damen. In de hoogtijdagen van De Schelde werkten er 5000 mensen.

Het monument komt op het terrein van de oude werf in het centrum van Vlissingen, waar nu de nieuwe woonwijk Scheldekwartier ligt. Het monument komt ter hoogte van de oude Zware Plaatwerkerij. Die wordt op dit moment omgebouwd en uitgebreid tot een wooncentrum voor ouderen.

De stichting die de crowdfunding heeft opgezet, wil het monument uiteindelijk bij de oude scheepshelling zetten, maar dat wil het college van burgemeester en wethouders nog niet toezeggen. Dat deel van de oude werf is nog in ontwikkeling voor woningbouw.

