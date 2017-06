Petitie voor korte broeken op Calvijn College maakt weinig kans

Korte broek (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Gesprek

Vaders wil graag in gesprek met de school over de regel. Met de petitie wil de leerling meer steun voor zijn oproep tot het schrappen van de regel. "Ik denk dat het zo beter is. Dan heb je ook meer mensen achter je", legt Vaders uit.

Vaders had in eerste instantie via WhatsApp alleen zijn klasgenoten uitgenodigd om de petitie te ondertekenen. Zijn klasgenoten hebben vervolgens de petitie onder andere leerlingen verspreid. Inmiddels hebben al bijna duizend mensen de petitie ondertekend.

Andere maatregelen

Ondanks de steun die Vaders al heeft, lijkt zijn actie weinig zoden aan de dijk te zetten. Volgens Bert Vogel, voorzitter van het college van bestuur van het Calvijn College, zijn er al voldoende - andere - maatregelen genomen. Zo wordt er op kleinere locaties bijvoorbeeld gewerkt met een tropenrooster en worden warme lokalen niet ingeroosterd. "En daar doen we het op dit moment mee", laat Vogel weten.

Een discussie over de kledingvoorschriften van de school ziet Vogel niet zitten. "Op die manier leren we ze om te gaan met het gegeven dat als je ergens deel van uitmaakt, dat daar een dresscode bij hoort", is Vogel stellig.

Het Calvijn College heeft locaties in onder andere Goes, Middelburg en Krabbendijke.