Raad Terneuzen lijkt akkoord met invulling Kop Noordstraat

Artist impression De Kampanje (foto: VG Architecten)

Het project De Kampanje bestaat uit zes verdiepingen met in totaal 26 appartementen, en een parkeerkelder. Op de begane grond is de huisvesting van de bibliotheek en horeca voorzien. Het is de bedoeling dat de gemeente Terneuzen een groot deel van de begane grond (1.100 m2, casco opgeleverd) koopt van de ontwikkelaars.

Geen huuropbrengsten

De gemeente verhuurt deze ruimte aan de bibliotheek. Omdat de bibliotheek nu voor een symbolisch bedrag een pand van de gemeente aan de Oostkant huurt, is de verwachting dat er in de nieuwe situatie ook geen huurinkomsten zijn. De totale kosten voor de gemeente Terneuzen in dit project worden geraamd op € 2.329.000,-.

Hans Vlottes van Provinciaal Belang Zeeland en wethouder Frank Van Hulle zijn blij met de steun.

Noordstraat, Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Verpauperd

De Kop van de Noordstraat in Terneuzen is al jaren onderwerp van discussie. Bijna vijf jaar geleden is daar een aantal verpauperde panden gesloopt. De Kampanje is gepland voor het zuidelijk deel van de Noordstraat. Ook voor het noordelijk deel van de straat is een plan in de maak. Wethouder Frank van Hulle verwacht daar in september meer duidelijkheid over.

Verschillende panden in de Noordstraat stonden al zo'n twintig jaar leeg en waren totaal verpauperd. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitieve beslissing over het plan.