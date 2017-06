Ron en Ton zorgen dat iedereen veilig naar school kan

De pluim werd uitgereikt door provinciebestuurder Harry van der Maas. Hij benadrukte bij de kinderen hoe belangrijk het is dat er iedere dag mensen klaar staan om te zorgen dat iedereen veilig naar school kan. Door die inzet gaat het vaak goed. Ook dacht hij even terug aan een jaar geleden. Toen overleed een meisje uit Grijpskerke terwijl ze onderweg naar school was. Aan dat ongeluk denkt Van der Maas nog bijna dagelijks terug.

De klaar-overs zijn verrast door hun onderscheiding. "Ik had dit echt niet verwacht", zegt Ron Veen, die met een smoesje naar de school is gelokt. "Normaal krijgen we een bloemetje van de school, maar dit is wel erg bijzonder." Ron staat vier middagen per week op het kruispunt. Collega Ton doet hetzelfde werk, maar dan in de ochtenden.

Het werk van een klaar-over is volgens Ton niet altijd dankbaar werk. "Soms stappen mensen zelfs boos uit de auto." Maar volgens hem komt het grootste gevaar van de ouders zelf. "Moeders die hun kinderen naar school brengen, hebben altijd haast. Dat snap ik wel, maar je moet ook aan de kinderen denken."