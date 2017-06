Stationsbrug Middelburg vast door de hitte

Stationsbrug Middelburg vast door de hitte (foto: HV Zeeland)

De Stationsbrug bij het NS-station in Middelburg is woensdagavond vast komen te zitten door de hitte. De brandweer is ingezet om de brug te koelen.

Even voor 20.00 uur bleek dat de brug over het Kanaal door Walcheren niet meer dicht kon. Twee blusvoertuigen werden opgeroepen om de brug vanaf beide zijden te kunnen koelen. Met behulp van water uit het kanaal zijn de uitgezette delen gekoeld zodat meer ruimte ontstond om de brug te kunnen sluiten. In opdracht van de Provincie Zeeland heeft de brandweer ook een stukje van de brug afgeslepen zodat de brug niet nog een keer vast kan komen te zitten.