Gevonden haai Dishoek toch niet zo zeldzaam

De gladde gevlekte haai die op het strand is aangespoeld (foto: Jaap van der Hiele)

Op basis van de foto van de gevonden haai en foto's van de doornhaai uit hun eigen archief, ziet Georgina Wiersma van de Dutch Shark Society duidelijke verschillen.

"Een doornhaai heeft duidelijke hoorns zitten vlak voor de twee rugvinnen", zegt Wiersma. Die hoorns zijn op deze foto niet te zien. Daarnaast ziet het gat achter het oog van de gladde gevlekte haai er anders uit dan bij een doornhaai. Door dit gat ademen de haaien als ze op de zeebodem liggen.

Het meest in het oog springende verschil is het stippenpatroon. Bij de doornhaai is dat altijd een meer gestructureerd patroon in tegenstelling tot de gevonden haai gisteren.

De doornhaai heeft een ander, meer gestructureerd, stippenpatroon (foto: Peter Verhoog / Dutch Shark Society)

Dat het om een andere soort haai gaat, maakt de vondst ook meteen minder bijzonder volgens Wiersma: "De Oosterschelde is een paaigebied voor de gladde gevlekte haai. Er zijn 4000 van deze soort haai gemerkt in de Oosterschelde." Hoewel de soort in Zeeland niet uniek is, staat het dier wereldwijd wel als 'kwetsbaar' geregistreerd. De doornhaai staat geregistreerd als 'bedreigd', tot een jaar geleden was die status 'ernstig bedreigd'.