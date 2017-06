Zeldzame doornhaai gevonden op strand Dishoek

Op het strand van Dishoek is woensdag een doornhaai gevonden. Het kadaver is opgehaald voor onderzoek door het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

De doornhaai staat sinds 2015 op de Rode Lijst wegens zeldzaam en ernstig bedreigd. De Rode Lijst is een lijst waarop per land de in hun voortbestaan bedreigde dier- en plantensoorten staan. De haai dankt zijn naam aan de stekels bij de voorrand van de rugvinnen, waarmee hij pijnlijke steekwonden kan toebrengen.