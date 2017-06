'Als het straks maar niet de hele tijd takketak is'

Als het straks in ons dorp maar niet de hele tijd van takketakketak is." Leo de Visser, dorpsraad Ritthem

Schietbaan

Tijdens de avond konden deelnemers hun ideeën voor de bouw opperen. Zo stelde Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) voor, een duurzaam gebouw neer te zetten voor de komende vijftig jaar, met zo veel mogelijk zonnepanelen. Leo de Visser van de dorpsraad in het naastgelegen Ritthem wilde weten of de schietbaan van de mariniers ondergronds kan. "Als het straks in ons dorp maar niet de hele tijd van takketakketak is." Ook pleitte hij ervoor dat de helikopters over de Westerschelde vliegen en niet over Ritthem.

Bart de Jonge uit Vlissingen vroeg zich af in hoeverre het ministerie van Defensie alsnog de stekker uit het hele project kan trekken. "Dat zag je ook in Soesterberg, waar helikopters gewoon werden verplaatst naar Gilze-Rijen. Ondanks dat ze er in Soesterberg al een hele batterij nieuwe loodsen voor hadden neergezet."

Veiligheidsdienst

Drie bouwconsortia zijn door het ministerie van Defensie aangewezen als kandidaat-bouwer van de kazerne. Daar zitten op het eerste gezicht geen bekende Nederlandse partijen bij zoals de BAM. Onder de drie kandidaten bevindt zich bijvoorbeeld bouwconsortium Bestevaer, met daarin bedrijven als Storimans Wyffels Architecten uit Tilburg en het internationale BBGI Investments.

Tijdens de introductie van de avond vertelde een vertegenwoordiger van de Rijksvastgoeddienst dat pas eind dit jaar de eerste gesprekken met deze drie kandidaten worden gevoerd. Tot die tijd worden de drie bedrijven doorgelicht door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).