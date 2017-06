Zeeland wordt wakker: Korte broekenverbod, Tom Boere en kop Noordstraat

Korte broek (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Korte broekenverbod

Als het aan Ayke Vaders ligt, mogen jongens binnenkort met korte broeken op het Calvijn College lopen. De leerling van de school is een petitie gestart om het verbod op de korte broek te schrappen. De oproep van Vaders lijkt aan dovemansoren gericht.

Artist impression De Kampanje (foto: VG Architecten)

Gemeenteraad Terneuzen akkoord over Noordstraat

Het lijkt erop dat de Kop van de Noordstraat in Terneuzen eindelijk wordt aangepakt. De kans is groot dat een meerderheid van de gemeenteraad van Terneuzen instemt met een nieuwbouwplan voor een deel van de straat. Dat bleek woensdagavond tijdens een commissievergadering.

Tom Boere tekent contract bij FC Twente (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe club Tom Boere

Tom Boere maakt de overstap van FC Oss naar FC Twente. De spits uit Terneuzen tekent voor drie jaar bij de club die vorig jaar als zevende eindigde in de Eredivisie.

Weer

Na een plaknacht waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden is gekomen, wordt het vandaag wederom een warme en broeierige dag met 26 graden aan zee tot 31 graden in Westdorpe. In de middag neemt de bewolking toe, maar blijft het droog. Vanaf het einde van de middag trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie.