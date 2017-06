Opleiding levert gepassioneerde visverkopers

'De viswereld' in

Richard gaat één dag per week naar school, de andere vier dagen werkt hij in een viswinkel in Dordrecht. Hij is daar drie jaar geleden begonnen als afwasser nadat hij was afgewezen voor de marechaussee. Na een jaar heeft hij gevraagd of hij eens mee mocht met een inkoper van vis. Dat vond de Tholenaar zo mooi, dat hij besloot 'de viswereld' in te stappen als verkoper.

Ik denk niet dat ik ooit nog iets anders ga doen. Het is echt een mooi ambacht."" Richard Schot

Trots

De opleiding bevalt goed. Richard kan niet wachten om aan het tweede jaar te beginnen. Hij wil graag nog veel meer kennis opdoen. "Ik kwam hier als groentje binnen en kijk eens wat ik na een jaar allemaal al kan", vertelt hij trots.

Dat Richard zijn roeping gevonden heeft, is volgens hem niet zo gek. "Mijn vader en moeder hebben elkaar in de vis ontmoet. We zijn een echte visfamilie. Alle 'Schotten' in Tholen zitten in de vis, dus ik houd de familienaam hoog", lacht hij.

Voor het eerst

De mbo-opleiding tot verkoopmedewerker vis of visspecialist die Richard volgt, wordt vanaf augustus dit jaar voor het eerst aangeboden in Goes. Zeeuwse jongeren moesten eerder naar Rijswijk of Best. In het eerste jaar trok de opleiding in Goes zestien leerlingen, maar volgens docent Adriaan van Moort is er plek voor meer. "Het gaat zo goed met de vissector dat wij een baangarantie van 100 procent kunnen geven. Er is werk genoeg."

Lees ook: