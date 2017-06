Scheuren ontdekt in Zuidwellebrug Zierikzee

In de Zuidwellebrug in Zierikzee zijn scheuren ontdekt. De gemeente vermoedt dat die zijn ontstaan door het zware verkeer. Vanmorgen voert de gemeente verder onderzoek uit. Tijdens dat onderzoek is de brug afgesloten.

In de brug uit 1783 zijn tijdens een onderzoek scheuren ontdekt (foto: Google Maps) Volgens Manon de Jonge van de gemeente Schouwen-Duiveland is het nog te vroeg om te oordelen over de ernst van de scheuren. De Zuidwellebrug dateert uit 1783 en is twintig jaar geleden nog gerestaureerd. Naar aanleiding van de vondst, wordt vanmiddag ook de Westbrug onderzocht. Tijdens het onderzoek is de brug afgesloten.